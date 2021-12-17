Бюджет Республики Алтай на 2022 год приняли с дефицитом в 1,6%

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Госсобрания Республики Алтай на очередной сессии в пятницу приняли во втором и окончательном чтении проект закона о бюджете на 2022 год, предполагающий дефицит региональной казны в 1,6%, передает корреспондент ТАСС.

"Параметры бюджета на 2022 год и плановый период по итогам корректировки по всем трем годам, предлагаемые к принятию, сложились следующие. Доходы составят 27,212 млрд рублей с темпом роста 108,4%. Расходы на 2022 год составят 27,646 млрд рублей с темпом роста 109,6%. Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2022 год составляет более 433 млн рублей", - сказала, представляя законопроект, зампредседателя правительства региона, министр финансов Ольга Завьялова.

Депутаты приняли бюджет во втором и окончательном чтении большинством голосов - 27 депутатов поддержали законопроект, шестеро высказались против и воздержались от голосования семь народных избранников.

17 ноября депутаты приняли законопроект о бюджете на следующий год в первом чтении с параметрами прогнозируемого дохода в сумме 24,324 млрд рублей, расходов 24,839 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета тогда сложился на уровне 2% - 514,7 млн рублей.

Бюджет 2021 года был принят в первом чтении с дефицитом 0,5%. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год планировался в 21,58 млрд рублей, расходов - 21,68 млрд рублей. Дефицит бюджета депутаты прогнозировали в 110,48 млн рублей.