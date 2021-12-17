Власти Алтайского края в 2022 году увеличат финансирование на поддержку МСП в 1,5 раза

БАРНАУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Объем региональных средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вырастет в 2022 году в Алтайском крае в 1,5 раза - до 900 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

"В этом году объем поддержки составил почти 600 млн рублей в программных мероприятиях (мероприятия госпрограммы развития МСП в Алтайском крае). В следующем году мероприятия будут формировать поддержку на сумму около 900 млн рублей", - сказал Евстигнеев.

Он уточнил, что речь идет о региональной господдержке, главным инструментом которой является программа развития МСП на территории Алтайского края.

"В этом году впервые предусмотрели гранты для такого направления, как социальное предпринимательство. Поддержка оказывается и в рамках программы ускоренного социально-экономического развития края: половина всех средств программы направлены на поддержку МСП. Там два блока: первый это докапитализация регионального фонда развития финансирования предпринимателей и второй - субсидирование части затрат по оборудованию", - подчеркнул Евстигнеев.

Он отметил, что такая поддержка очень важна для региона, так как 80% всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в крае, являются субъектами МСП. Также он отметил, что для них существует и отраслевая поддержка по линии региональных Минсельхоза, Минпрома, управления пищевой и перерабатывающей промышленности. С учетом этого финансирования в прошлом году алтайские предприниматели получили около 20 млрд рублей. По словам Евстигнеева, в 2021 году объем такой поддержки несколько ниже.