"Газпром нефть" достигла рентабельного уровня добычи на баженовской свите

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" достигла рентабельного уровня добычи нефти по ряду скважин на баженовской свите (трудноизвлекаемой нефти, которую часто называют аналогом сланцевой нефти США), сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"По отдельным скважинам уже 8,5 тыс. рублей за тонну, то есть, в принципе, мы уже достигли целевого уровня по отдельным скважинам", - сказал он.

Таким образом, компания создала технологию, которая позволяет рентабельно извлекать огромные запасы, которые до этого были недоступны для добычи из-за чрезмерной дороговизны.

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. По прогнозным оценкам, объем геологических запасов углеводородов в баженовской свите достигает 18-60 млрд тонн. Эффективных технологий работы с баженовской свитой до настоящего момента не существовало.