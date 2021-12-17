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"Газпром нефть" ожидает рекордной чистой прибыли в 2021 году

Налоговые отчисления во все бюджеты России достигнут около 1 трлн рублей, сообщил глава компании Александр Дюков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" рассчитывает по итогам 2021 года получить рекордную для компании чистую прибыль. Налоговые отчисления во все бюджеты России достигнут около 1 трлн рублей, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"По этому году будет рекордная прибыль в истории компании. Почти триллион налогов в разные бюджеты", - сказал он.

"Газпром нефть" по итогам января - сентября 2021 года получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в размере 357 млрд рублей, что в 10 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выручка за отчетный период составила 2,162 трлн рублей (+49,1%).

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