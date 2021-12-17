"Газпром нефть" считает необходимой донастройку демпфера в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" считает, что для стабильного состояния рынка топлива в России в 2022 году требуется донастройка параметров демпфера и принятия соответствующих инициатив Минэнерго, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Это эффективный инструмент, который позволяет нам видеть цены на моторное топливо стабильными, независимо от того, как меняется курс, цены на нефть. Это важно для потребителя. Понятно, что демпфер - это достаточно сложная формула, меняется ситуация, понятно, что демпфер требует определенной донастройки. Она необходима потому, что в настоящее время розничный бизнес является низкомаржинальным: в районе нуля, может быть, и отрицательной", - сказал он.

По его словам, хуже всего текущая ситуация отражается на независимых АЗС, которые перестают инвестировать в бизнес.

"Да, настройка демпфера необходима, чтобы сделать розничный бизнес прибыльным и рентабельным, чтобы обеспечить инвестиции в эту отрасль. Да, та настройка, которая обсуждалась и должна быть проведена в начале следующего года, позволят эту задачу решить", - добавил он.

Дюков также поддержал предложение Минэнерго начать продажи слабоалкогольных напитков на АЗС. "Спрос на нее будет. Если будет спрос, то это обеспечит дополнительный доход, это позволит повысить маржинальность этого бизнеса", - подчеркнул глава "Газпром нефти".

По его словам, сейчас маржа НПЗ являет прибыльной. С другой стороны, АЗС получают небольшую прибыль с продажи бензина, но несут убытки от реализации зимнего дизеля.

О демпфере

Ранее уже сообщалось о планах корректировки демпфирующего механизма, ФАС предлагала не увеличивать индикативную цену в формуле демпфера на 5% в 2022 году, а также сократить ее максимально возможное превышение на торгах для выплаты демпфера - с 20% до 10%. Также ведомство предложило изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя - лето / межсезонный период и зимний период - и установить для них соответствующие требования.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.