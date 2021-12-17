"Газпром нефть" долгосрочно закладывает в бюджет стоимость нефти в $50 за баррель

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" считает, что цена нефти в диапазоне от $50 до $65 за баррель в долгосрочной перспективе будет оптимальной. При этом сама компания заложила в бюджет на последующие годы ее стоимость в $50, однако на следующий год заложенная цена будет ниже рыночной (около $75), но выше $50 за баррель, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Долгосрочно в бюджете у нас тоже $50, в бюджете на следующий год заложена более высокая цена, так как мы понимаем, что она будет выше, чем 50", - сказал он.

"Долгосрочно устойчивым является диапазон цен $50-65 за баррель", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень цены считает оптимальным.

По его словам, сейчас высокая цена нефти сложилась из-за энергетического кризиса в Европе, где в результате высокого спроса на газ выросло потребление и других видов топлива для выработки электроэнергии и тепла, в том числе мазута.

Как считает Дюков, опасаться сильного падения цены нефти в следующем году не стоит, так как есть механизм сделки ОПЕК+, участники которой в случае необходимости сократят добычу. "Я бы тут, скорее, опасался какого-то перегрева и чрезмерного роста цены, так это может повлиять на мировую экономику, в том числе на спрос на углеводороды", - подчеркнул Дюков.

Наращивание добычи

"Газпром нефть" обладает достаточным потенциалом мощностей, чтобы нарастить добычу в рамках квоты ОПЕК+ в 2022 году, сообщил Дюков. По его словам, компания планирует нарастить добычу углеводородов на 10%, нефти и газового конденсата на 7% в 2022 году, и на 2,5% в 2021 года.

"В следующем году мы планируем нарастить добычу углеводородов на 10%, объем увеличения будут зависеть от того, что будет со сделкой ОПЕК+. Если исходить из параметров сделки, о которых мы знаем на данный момент, если говорить о добыче жидких углеводородов, то в следующем году объем добычи жидких углеводородов будет выше на 7%, чем в 2021 году" - сказал он.

По его словам, рост добычи произойдет в том числе за счет запуска фонда скважин, который был законсервирован в момент сокращения добычи из-за сделки ОПЕК+.

"Он еще не весь использован, еще какое-то количество скважин. Понятно, что этого фонда будет недостаточно, чтобы нарастить добычу жидких углеводородов на 7%, поэтому основной вклад в рост добычи внесут проекты, которые мы активно развиваем последнее время, в том числе в этом году", - добавил он.

Дюков отметил, что общий потенциал роста добычи жидких углеводородов в 2022 году составляет до 10%.