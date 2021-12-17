В "Газпром нефти" прогнозируют появление в России масштабной отрасли утилизации CO2

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтянкой и обладающая большим экспортным потенциалом. Речь идет о предоставлении услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению в нефтегазовый пласт углерода, который является основным парниковых газом (наряду с метаном), сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Потенциально эта отрасль может стать очень крупной по своим размерам, сопоставимой с нефтяной. На первом этапе государство, если взять (аналогичные существующие) проекты в Норвегии, Голландии, США, которые находятся примерно на таком же этапе (развития), как и мы. Там мы видим очень активную роль государства, которое стимулирует компании и проекты", - заметил Дюков.

"Все понимают, что если мы ставим перед собой задачу по декарбонизации нашей экономики, то без проектов улавливания и захоронения эту задачу не решить. Занимаясь только энергоэффективностью и переходя на ВИЭ (возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС), высаживая леса, мы эту задачу не решим", - подчеркнул Дюков. Он добавил, что эта отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и в теории при ужесточении ограничений в мире могут остаться без рынков для сбыта продукции.

"Газпром нефть" уже начала прорабатывать пилотный проект в Оренбургской области мощностью 1 млн тонн и планирует вложить в него 30 млрд рублей. В дальнейшем его мощность можно будет увеличить до 50 млн тонн закачки CO2 в год. Сейчас компания работает над техникоэкономическим обоснованием, оно будет готово в следующем году.

Дюков заметил, что для реализации этого проекта в России необходимо создать нормативное регулирование и разработать экономическую модель проекта.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Россия, которая имеет огромные возможности по захоронению CO2 в пласт, может оказывать услуги по захоронению этого газа. Поставки могут осуществляться как трубопроводным транспортом, так и танкерами.