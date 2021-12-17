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Силуанов: трассу М-12 Москва - Казань построят в срок, несмотря на подорожание проекта

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство трассы М-12 Москва - Казань будет выполнено в срок, несмотря на увеличение стоимости работ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану в пятницу.

"Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было - за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено. В том числе на те дороги, которые строятся в республике. В первую очередь, стройка Москва - Казань - автомобильная дорога. <…> Основная стройка - это у нас Москва - Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияТатарстан
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