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Производство домокомплектов запустят на хабаровском судостроительном заводе

Оно должно заработать в 2022 году, мощность предприятия составит свыше 200 домокомплектов в год

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сахалинская компания запустит производство домокомплектов на площадках Хабаровского судостроительного завода, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Инвестор намерен стать участником строительного кластера в будущем.

"На территории Хабаровского судостроительного завода разместится предприятие по выпуску современных домокомплектов. Инвестор - компания "Сахалин-Инжиниринг" - получит 15 тыс. кв. м в аренду с правом последующего выкупа. Сейчас обсуждаются детали соглашения. Кроме земельного участка инвестор получит складское помещение с возможностью подключения всех инженерных коммуникаций", - написал Дегтярев.

Хабаровский судостроительный завод был основан в 1953 году для строительства кораблей противолодочной обороны для Тихоокеанского флота. Сейчас заключены контракты на строительство двух краболовов, двух морских буксиров и амфибийного судна на воздушной подушке. Из 77 га заводской территории судостроители используют в работе не более 40 га. Отдавая часть в аренду, завод сэкономит на обслуживании тепловых и электрических сетей, охране. В 2018 году на судозаводе приняли программу "Компактная верфь", по которой выводят непрофильные активы, отметил губернатор.

"Сахалинцы готовы стать участниками строительного кластера (создается в крае по поручению президента РФ Владимира Путина) в Хабаровском крае и приложить руку к реализации флагманского проекта "Дом дальневосточника". Их продукция - каркасно-щитовые дома с пенополиуретановым утеплением, в основе создания которых лежит японская технология. Такие дома могут быть до трех этажей, они теплые и быстровозводимые, а делать их будут из местного сырья", - добавил Дегтярев.

Новое производство планируется запустить в следующем году. Мощность предприятия - более 200 домокомплектов в год. Планируется создать около 20 новых рабочих мест, уточняется на сайте регионального правительства.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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