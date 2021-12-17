"Детский мир" выплатит 3,842 млрд рублей дивидендов за девять месяцев 2021 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Детского мира" приняли решение о выплате 3,842 млрд рублей дивидендов по итогам января - сентября 2021 года, говорится в сообщении компании.

Дивиденды будут выплачены 26 декабря 2021 года, отмечается в сообщении.

ГК "Детский мир" - мультиформатный цифровой оператор розничной торговли на рынке детских товаров. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 1 014 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии.

Ранее 30% акций ретейлера принадлежало Gulf Investments Limited, затем акционеры приняли решение о передаче 10% этого пакета компании, бенефициарным владельцем которой является Дмитрий Кленов, управляющий партнер Altus Capital, а оставшиеся 19,99% акций - компании, бенефициарными владельцами которой являются Павел Грачев и Михаил Стискин. Остальные акции находятся в свободном обращении.