Кабмин продлил меры поддержки туроператоров для выплат туристам по отмененным турам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении возможности для туроператоров воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные поездки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе кабмина.

"Правительство продлило срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные путешествия. Речь идет о зарубежных турах, забронированных до 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Туроператорам необходимо будет направить соответствующее уведомление в ассоциацию "Турпомощь" до 27 декабря 2021 года (прежний срок был 15 мая).

"Решение поддержит участников отрасли. Они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса", - отметили в правительстве.

В пресс-службе Ростуризма пояснили со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову, что решение касается туров в открытые для россиян государства. По так и не открывшимся странам Ростуризм ожидает окончательного решения Госдумы о продлении отсрочки обязательств туроператоров еще на год. Когда все решения будут приняты, туроператоры получат возможность устойчивой работы в следующем году, итогом которой должно стать отсутствие крупных банкротств, и, как следствие, - выполнение обязательств перед туристами в максимальном объеме, подчеркнула Догузова.

Туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от числа туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В прошлом году из-за кризиса на фоне пандемии кабмин освободил туроператоров от таких взносов, эта мера поддержки была продлена и на 2021 год.