В "Яндекс.Картах" появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Панорамы с новыми достопримечательностями Москвы появились в "Яндекс.Картах", сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Яндекс.Карты" обновили панорамы Москвы, на них появились новые достопримечательности: Дом культуры "ГЭС-2", смотровые площадки на острове Балчуг, обновленная Павелецкая площадь и Восточный вокзал. Также на фотографии попали реконструированные улицы столицы, новые автомагистрали и другие городские объекты", - говорится в сообщении.

Пользователи "Яндекс.Карт" также смогут увидеть обновленные Раушскую и Софийскую набережные, новые дороги и другие места города: участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Дмитровского шоссе, улицы рядом с бывшим Тушинским аэродромом и новые жилые комплексы в районе промзоны "ЗИЛ". Изменились и панорамы, снятые у новых станций Большой Кольцевой линии, новой станции МЦД "Щукинская", вокзала Восточный.

Панорамомобили отсняли и Новую Москву, в том числе новую магистраль Середнево - Марьино - Десна, новые кварталы Московского, Коммунарки и Троицка. "Карты" начали съемку в апреле 2021 года и обновили 95% столичных панорам: сняли 8 000 километров дорог, которые превратились в 328,5 тыс. панорам, рассказали в компании.