"Русал" запустил Тайшетский алюминиевый завод

ТАЙШЕТ (Иркутская область), 17 декабря. /ТАСС/. "Русал" ввел в эксплуатацию первую очередь Тайшетского алюминиевого завода, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска предприятия. Мощность первой очереди завода составит 428,5 тыс. тонн алюминия в год.

Совокупные инвестиции - порядка 100 млрд рублей. Проект профинансирован за счет собственных средств производителя алюминия, а также синдицированного кредита в размере 30 млрд рублей от ВТБ и 15 млрд рублей от Газпромбанка.

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, российский предприниматель Олег Дерипаска и генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.

"Тайшетский алюминиевый завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции", - отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

В свою очередь, глава "Русала" Евгений Никитин добавил, что на предприятии использованы наиболее современные и экологичные технологии, а производственные процессы автоматизированы практически на 100%. При этом по аналогичной модели будут построены новые производства на площадке устаревших мощностей в Братске, Красноярске, Шелехове и Новокузнецке.

"Тайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Аркадьевича Столыпина, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири. Такую же задачу ставит перед собой "Русал", построив уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири", - добавил Никитин.

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев подчеркнул, что запуск завода даст существенный импульс для развития не только Иркутской области, но и Сибири в целом. Такое же мнение выразил и глава Иркутской области Игорь Кобзев.

"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. В 2016 году "Русал" предложил "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (им компании владеют паритетно - прим. ТАСС). Но в июне 2019 года стало известно, что "Русгидро" и "Русал" не пришли к единой позиции по строительству Тайшетского алюминиевого завода, и "Русал" заявил о самостоятельной реализации проекта.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России.

Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.