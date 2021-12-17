Индекс РТС в начале основной сессии снизился на 1,11%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в пятницу опустился на 1,11%, до отметки 1586,92 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии снизился на 0,85%, до 3718,55 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск индекс РТС снижался до 1586,40 пункта (-1,12%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3714,91 пунктов (-0,98%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE снижалась на 0,83%, до $74,40 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,93% и торгуется на уровне $71,47 за баррель.