Объем инвестиций в основной капитал в Кемерове в 2021 году вырос более чем на 10%

КЕМЕРОВО, 17 декабря. /ТАСС/. Реализация крупных инвестиционных проектов в промышленном секторе экономики Кемерова позволит привлечь по итогам года почти 76 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В сравнении с 2020 годом их объем вырастет более чем на 10%, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города по итогам ежегодного отчета главы Ильи Середюка перед депутатами Горсовета.

"Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за 2021 год ожидается на уровне 75,9 млрд рублей. В 2022 году - план 79,9 млрд рублей. [Для сравнения] в 2020 году направлено 68,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал", - говорится в сообщении.

По словам Середюка, инвестиционные проекты реализованы промышленными предприятиями несырьевого сектора, среди которых один из крупнейших в России заводов-производителей металлургического кокса "Кокс", старейший завод химической промышленности "Химпром", завод коммунальной техники "КОРМЗ".

"Предприятия строили новые производственные корпуса, модернизировали оборудование, осваивали новые виды продукции. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям составила 54,1 тыс. рублей, это плюс 8,5% к аналогичному уровню 2020 года, а рост реальной заработной платы (в среднем по всем предприятиям) составил 2%", - сказал Середюк.

Он также отметил, что модернизация и расширение производства, открытие новых предприятий малого и среднего бизнеса, несмотря на пандемию, позволили создать в Кемерове в 2021 году более 2,6 тыс. новых рабочих мест, почти половина их которых в сфере строительства, 18% - в торговле, более 15% - в производственной сфере.