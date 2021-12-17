Черешневый сад в Ингушетии в 2022 году рассчитывает получить до 15 тонн урожая

МАГАС, 17 декабря. /ТАСС/. Единственный в Ингушетии черешневый сад "АлмавитФрут" намерен в 2022 году получить от 5 до 15 тонн урожая. Об этом ТАСС рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В Малгобекском районе республики располагается единственный в регионе черешневый сад, предприятие "АлмавитФрут" в этом году получило первый урожай, правда, он был незначительным, но очень хорошим по качеству и вкусу. В 2022 году они уже ожидают 5 до 15 тонн урожая черешни собрать", - сказал Калиматов.

По его словам, также в регионе развивается единственный ореховый сад, на территории которого производят грецкий орех.

"Такие предприниматели важны для региона, и мы намерены поддерживать их, поскольку, это не только развитие агропромышленного сектора региона и улучшение экономики, но также для нас важны новые рабочие места, которые создаются на таких предприятиях", - добавил глава республики.

Сад "АлмавитФрут" был заложен в 2018 году на 42 га. Саженцы крупноплодной черешни для посадки агропредприятием были закуплены в Молдавии и Италии. В 2022 году предприятие планирует заключить соглашения на поставку продукции с крупными торговыми сетями, такими, как "Пятерочка", "Ашан", "Магнит", а также полностью закрыть потребности республиканского рынка.