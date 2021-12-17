Федун: Россия к 2050 году сможет стать мировым донором поглощения СО2 за счет лесов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия к 2050 году может стать мировым лидером по использованию природных поглотителей СО2 за счет больших лесных площадей. Об этом сказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун на презентации доклада "Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года".

По словам Федуна, Россия сегодня занимает первое место в мире по площади лесов, которые являются естественными поглотителями углекислого газа. По состоянию на 2019 год поглощающая способность российских лесов оценивалась в 535 млн тонн СО2 эквивалента. Однако за счет более плотного учета площади лесов и реализации климатических проектов поглощающая способность российских лесов может увеличиться к 2050 году до 2,2 млрд тонн СО2 эквивалента.

"Россия может стать мировым донором поглощения СО2", - сказал Федун. При этом половина такой поглощающей способности к 2050 году будет достигаться за счет климатических проектов, считает он.