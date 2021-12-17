Федун ожидает цену нефти в $60-80 за баррель в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, которые регулируют добычу совместно. Об этом сказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун на презентации доклада "Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года".

"Сегодня ОПЕК+ это тот инструмент, который обеспечивает балансировку", - сказал он. Однако мир стоит перед угрозой нехватки запасов, считает он. "Уже через пять лет мы увидим, что впервые воспроизводства запасов не произойдет в силу того, что ряд компаний прекратят разведку под давлением своих акционеров", - отметил он. При этом Федун напомнил, что в мире сегодня заморожено примерно 5-7 млн б/с запасов, прежде всего иранских, которые находятся под санкциями.

"Поэтому без ОПЕК+ мир находился бы в состоянии жесточайшей волатильности, как мы это видим на примере газа. Поэтому я рассчитываю, что цены на нефть будут находиться в том диапазоне, который комфортен как для потребителей, так и производителей. Это примерно $60-80 за баррель. Возможны кратковременные скачки, но в целом в ближайший год этот показатель будет выдерживаться", - заключил он.

Федун также сказал, что "Лукойл" планирует сохранить позиции производителя 2% углеводородов на мировом рынке и наращивать их добычу в пределах 1,4-1,5% в год.

"Лукойл производит сегодня около 2% мировых углеводородов. И мы намерены сохранить эти позиции. В нашей стратегии мы предусматриваем рост примерно на 1,4-1,5% в год в ближайшие 10 лет", - сказал он.

При этом Федун отметил, что нефтегазовая отрасль сегодня "катастрофически" не доинвестирована. Отставание от необходимых для удовлетворения спроса темпов составляет примерно два раза.