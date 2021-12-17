Силуанов: РФ предпримет беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития предусмотрены в РФ на 2022 год. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану в пятницу.

"Задачи, какие мы видим и ставим перед собой. И у вас [Татарстана] такие же задачи. Конечно, по увеличению темпов роста, по выходу из этой сложной ситуации, в которой мы последние два года живем. И сохранение темпов роста. Для этого федерация делает многое. И республика максимально использует эти возможности. На следующий год у нас предусмотрены беспрецедентные меры по стимулированию инфраструктурного развития. Это одна из ключевых составляющих инвестиционного роста", - сказал Силуанов.

Он отметил, что в 2022 году необходимо сделать рывок по инфраструктурному развитию, по привлечению инвестиций. "С тем, чтобы темпы роста поддержать. Соответственно, темпы роста дают доходы населения, заработную плату работникам. Это основная цель работы любого правительства", - сказал Силуанов.

Он отметил, что основной задачей остается выполнение национальных целей развития. "По ним существуют нацпроекты. <...> Идет увеличение. Около 3 трлн рублей федерация направляет на национальные проекты", - сказал Силуанов.