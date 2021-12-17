Прием заявок на обучение по проекту "Цифровые профессии" завершится 30 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Оператор проекта "Цифровые профессии" Университет Национальной технологической инициативы 2035 завершит прием заявок на обучение по ИТ-специальностям 30 декабря 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минцифры РФ.

"Оператор проекта "Цифровые профессии" Университет 2035 продолжит прием заявок на обучение по ИТ-специальностям до 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца декабря в каталоге проекта будут доступны свыше 60 программ по аналитике данных, тестированию программного обеспечения (ПО), разработке на Python, Java, 1С, DevOps-инжинирингу, разработке мобильных приложений и компьютерных игр, кибербезопасности, системному администрированию и другим специальностям.

В ведомстве добавили, что участие в проекте "Цифровые профессии" доступно 25 тыс. россиян в 2021 году, среди них 20 тыс. уже приступили к обучению на выбранных курсах. Не менее 110 тыс. россиян получат дополнительную ИТ-специальность к 2024 году.

В проект "Цифровые профессии" входят программы дополнительного образования более 40 вузов и образовательных организаций, среди которых "Яндекс.Практикум", Университет ИТМО, "Нетология", GeekBrains, Университет Иннополис, МГТУ им. Н. Э. Баумана, SkillFactory, 1С, Академия АйТи, сетевая академия "Ланит" и другие.

В каталоге проекта доступны более 100 программ. Курсы длятся не менее 250 академических часов и проходят в дистанционном формате. В зависимости от продолжительности и интенсивности программы учиться предстоит в среднем от трех до девяти месяцев.

Минцифры РФ реализует проект "Цифровые профессии" для развития компетенций граждан на программах дополнительного образования в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Основное преимущество программ - возможность получить востребованную ИТ-специальность с государственным софинансированием половины стоимости обучения.