"Яндекс.Маркет" выйдет на рынок b2b-продаж в начале 2022 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Яндекс.Маркет" запускает b2b-продажи (продажи товаров юридическим лицам) в начале 2022 года в пилотных регионах - Москве и Подмосковье, говорится в сообщении компании.

"Яндекс.Маркет" планирует выйти на рынок b2b-продаж. На момент запуска юрлицам и ИП будет доступно до 100 тыс. товаров с собственного склада "Яндекс.Маркета", включая канцелярские принадлежности, мебель для офиса, антисептики, косметические средства и стройматериалы. В будущем сервис планирует значительно расширить товарную линейку за счет подключения к b2b-продажам сторонних продавцов", - говорится в сообщении.

Маркетплейс запустит продажи для бизнеса в Москве и Московской области в начале следующего года. Позднее услуга появится и в других городах.

"Мы видим большой потенциал в сегменте b2b-продаж. По данным Statista, к концу 2021 года продажи в российском b2b-сегменте увеличатся на 16%, а к 2024 году - на 59% по сравнению с предыдущим годом", - отметили в компании.