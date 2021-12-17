В Красноярском крае заработал новый институт поддержки малого и среднего бизнеса

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Комиссия по устранению административных барьеров - новый региональный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса начал свою работу в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона в пятницу.

"В Красноярском крае предприниматели начали использовать новый региональный инструмент поддержки бизнеса - помощь комиссии, где рассматриваются вопросы по устранению административных барьеров. Сегодня состоялось первое заседание комиссии по устранению административных барьеров", - говорится в сообщении. На первом заседании обращения, которые касались затягивания сроков льготного подключения к электросетям, использования земельных участков для работы, а также доступа предпринимателей к проведению таможенных операций.

Всего в комиссию уже обратилось более 15 представителей бизнеса со своими вопросами. Часть из них удалось разрешить во время подготовительной работы. Так, совместно с администрацией города Назарово, налоговой, а также главным управлением Федеральной службы служебных приставов предпринимателю помогли разобраться с ошибочным арестом его счетов.

Комиссия создана по поручению губернатора региона Александра Усса. Ее возглавил краевой вице-премьер Сергей Верещагин. В состав комиссии вошли представители краевого правительства и законодательного собрания, мэрии Красноярска, региональных управлений Росреестра, МВД, налоговой и антимонопольной службы, ресурсоснабжающих организаций.

Отправить свое обращение на рассмотрение комиссии предприниматели края могут через электронную форму на сайте сети центров "Мой бизнес", которые созданы в регионе в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".