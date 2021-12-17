Регионы реализуют 18 проектов газоснабжения с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские регионы реализуют 18 проектов газоснабжения с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу со ссылкой на министра Ирека Файзуллина.

"В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов 14 регионам одобрены заявки на реализацию 18 объектов газоснабжения. К примеру, в Костромской области финансирование направят на газификацию города Нея", - говорится в сообщении по итогам совещания министра с представителями ПАО "Газпром".

Уточняется, что участники встречи обсудили вопросы упрощения проектирования и строительства объектов, а также о совершенствовании нормативной базы, регламентирующей безопасность использования бытового газа.

"Представители сторон рассмотрели вопросы по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации для регулирования вопроса осуществления капитального ремонта магистральных трубопроводов. А также проведение совместной работы по синхронизации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, реализуемых в рамках программ Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, с программами развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, реализуемых ПАО "Газпром", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.