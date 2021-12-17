Минпромторг будет предлагать повышение экспортной пошлины на лом в случае роста цены

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен предлагать повышение экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов в случае значительного роста цен и экспорта в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Сейчас вступит €100, будем мониторить. Если будем видеть, что цена на лом в мире растет, а такие предпосылки есть, и объем вывоза за рубеж увеличивается, значит, будем предлагать дальнейшее увеличение этой пошлины", - отметил он.

Лом является важнейшим сырьем для российской металлургии, в частности, для строительной отрасли и автопрома, подчеркнул замминистра. "Задача - оставить это важнейшее сырье здесь. Ну еще и исходя из того, что это экологически более чистое производство", - пояснил он.

В ноябре было принято решение о повышении минимальной ставки экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов с €70 до €100 за тонну с 1 января 2022 года. Таким образом, ставка пошлины составит 5%, но не менее €100 за тонну.

Мера принимается для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен, однако то же время важно не допустить ущерба для рентабельности экспортеров, поэтому Минпромторг РФ намерен следить за ситуацией на внутреннем и внешнем рынках, и в случае изменения динамики в конце декабря вернется к вопросу о размере ставки пошлины, заявлял тогда замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.