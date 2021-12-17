Маркировку на автомобильные масла могут ввести в России в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Маркировку на автомобильные масла могут ввести в РФ в 2022 году, сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"У нас постоянно расширяется ассортимент продукции, которая подходит под маркировку. Есть запрос сейчас на автомобильные масла, потому что большой объем, по утверждению производителей, контрафактной продукции на рынке масел", - сказал Евтухов, отвечая на вопрос ТАСС о планах по внедрению маркировки в 2022 году.

Он отметил, что маркировка вводится поэтапно, чтобы не перегружать отрасль.

"У нас большой запрос на легкую промышленность, то есть будет расширяться перечень продукции легкой промышленности. Сейчас очень много приходит от отраслей запросов с точки зрения проведения эксперимента. Сейчас еще идет эксперимент по никотиносодержащей продукции. На следующий год достаточно большие планы", - сказал Евтухов.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви. 3 декабря стало известно, что Минпромторг предложил начать маркировку пива в спецупаковке с сентября 2022 года, а пива в других видах упаковки - с декабря 2022 года. С 1 декабря стартовала обязательная маркировка минеральной воды в бутылках и молочная продукция с коротким сроком хранения. Ранее она была введена в отношении сыров, мороженого и молочных товаров со сроком годности более 40 дней.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.