"Лукойл" не будет пытаться стать оператором в проекте Шах-Дениз в Азербайджане

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" устраивает существующая доля в проекте Шах-Дениз. После покупки у Petronas 9,99% в проекте компания не будет пытаться стать оператором проекта за счет приобретения более крупной доли, сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Нет, нас устраивает как BP справляется с миссией оператора", - сказал он.

По словам Алекперова, сделка о покупке 9,99% уже подписана, в первом квартале будет осуществлен платеж.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шах-Дениз, с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав. При этом сумма сделки снизится с $2,25 млрд до м1,45 млрд. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

О сделке было объявлено в октябре 2020 года. Тогда "Лукойл" намеревался выкупить 15,5% в проекте и таким образом увеличить свою долю с 10% до 25,5%. Однако в декабре британская BP, которая является оператором проекта, владея 28,8%, решила увеличить свою долю на 1,16% за $168 млн.

О проекте

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году. Запасы Шах-Дениз оцениваются в 1,2 трлн куб. м газа.

Другими участниками проекта Шах-Дениз являются британская BP (оператор, доля 28,8%), турецкая ТРАО (19%), азербайджанская Socar (10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).