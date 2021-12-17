"Газпром" ожидает укрепления позиций трубопроводного газа из России в Европе

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что в среднесрочной перспективе позиции российского трубопроводного газа в Европе укрепятся, поскольку поставки СПГ в Европу могут существенно снизиться. Об этом заявил начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус на пленарной сессии международного форума "Газ России 2021".

Полоус отметил, что в среднесрочной перспективе дополнительных поставок СПГ в Европу не ожидается. Он напомнил, что в 2019-2020 годах объем поставок сжиженного газа в европейские страны составлял около 120 млрд куб. м. "По прогнозам ведущих международных консультантов в ближайшие 5 лет он (объем поставок СПГ - прим. ТАСС) может снизиться на величину от 10 до 45 млрд куб. м. В этой связи можно ожидать дальнейшего укрепления позиций российского трубопроводного газа в Европе", - сказал он.

По его словам, поставки "Газпрома" в Европу на протяжении многих десятилетий демонстрировали высокую стабильность. "Компания безупречно исполняет все свои контрактные обязательства перед европейскими клиентами и продолжает сотрудничать со своими партнерами на основе долгосрочных контрактов, которые, в отличие от спотового СПГ, обеспечивают как гарантированные объемы, так и более предсказуемое ценообразование", - добавил Полоус.