Матвиенко предлагает обязать детские магазины тщательнее проверять происхождение товаров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает обязать детские магазины, в том числе работающие в интернете, более тщательно контролировать происхождение реализуемых ими товаров.

"По данным Роспотребнадзора, около 10% детской продукции не соответствует требованиям качества, а, по экспертным оценкам, общий объем контрафакта в этой сфере достигает порядка 40%, то есть 40% детских товаров вне контроля, потенциально несут риск для здоровья детей. Надо подумать и сегодня пообсуждать, какие еще дополнительные меры нужно принять на государственном уровне [для решения проблемы]", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Думаю, что нужно обязывать и детские магазины, и интернет-площадки, которые в последние годы показывают особо бурный рост продаж, более тщательно контролировать происхождение товаров, если хотите, даже нести какую-то долю ответственности за продажу контрафакта", - добавила она.

Спикер отметила, что надеется услышать от членов Совета конкретные предложения по этому вопросу. В заседании, в частности, принимает участие глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам Матвиенко, товары для детей в РФ производят около 300 предприятий, их совокупный годовой оборот по итогам 2020 года составил более 800 млрд рублей. "На первый взгляд, конечно, показатель весомый, но по факту доля российской продукции на внутреннем рынке все еще не соответствует потенциалу и возможностям нашей промышленности. По нашим данным, сегодня это всего около 30%. К 2024 году, согласно дорожной карте [по развитию индустрии детских товаров], она должна вырасти до 35%, хотя, я полагаю, что это далеко не предел, наши реальные возможности гораздо шире, их нужно умело использовать", - подчеркнула председатель Совфеда.