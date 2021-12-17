МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Мегафон" в ближайшее время не планирует повышать тарифы для абонентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сейчас мы не планируем менять текущие условия для абонентов", - отметили в "Мегафоне". Там уточнили, что стоимость услуг связи формируется в зависимости от множества факторов, включая экономическую ситуацию, конкурентную среду, уровень спроса и потребности клиентов.

В пресс-службе "Билайна" ТАСС сообщили, что не комментируют свои планы по изменениям в продукте и бизнесе компании. "В целом по теме корректировки тарифов можем отметить, что это обычная рыночная практика. На нашем телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции - он позволяет балансировать предложение по тарифам, что делает услуги связи в России одними из самых доступных в мире", - уточнили в компании.

В Теле2 и МТС отказались от комментариев.

Позиция ФАС

В пресс-службе ФАС России сообщили, что у ведомства в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. "При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования", - добавили в ведомстве.

В ФАС также отметили, что в настоящее время антимонопольная служба проводит анализ информации, ранее опубликованной информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, о возможном повышении тарифов на проводной интернет и телевидение.

"На данный момент подсчеты агентства не подтвердились. По результатам анализа ведомство сможет принять соответствующие меры реагирования", - пояснили в ФАС.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с менеджерами операторов мобильной связи, писала, что тарифы на сотовую связь в России в начале 2022 года могут вырасти на 8-10%.