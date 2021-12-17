Минпромторг планирует в будущем начать маркировку детских автокресел и колясок

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует в перспективе начать маркировку детских автокресел и колясок. Об этом в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в Совете Федерации, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Для системной борьбы с контрафактом и фальсификатом развивается система цифровой прослеживаемости. Начали с маркировки детской обуви и текстильных изделий, сейчас сделаем это также по детским велосипедам и велосипедам в целом. И в перспективе будем маркировать детские коляски, автокресла... и другую номенклатуру", - сказал он.