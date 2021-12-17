"Лукойл" в 2021 году поднял зарплаты сотрудникам выше инфляции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" в 2021 году, на фоне достаточно удачно сложившихся для нефтяной отрасли обстоятельств, принял решение поднять заработную плату сотрудникам выше уровня инфляции, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

Кроме того, компания также возобновила выкуп своих акций.

"Прекрасный год сложился - мы делаем крупную индексацию заработных плат наших работников, она превысит даже инфляцию за 2021 год. Считаем, что год был достаточно успешным, и мы должны делиться со всеми - как с работниками, так и с акционерами, так и с государством", - подчеркнул Алекперов.