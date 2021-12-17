"Автоваз" рассчитывает сохранить положительный результат в продажах по итогам года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Продажи автомобилей Lada в России по итогам года могут показать положительный результат по отношению к итогам 2020 года, в котором было продано 343,5 тыс. машин. Об этом журналистам рассказал президент "Автоваза" Николя Мор.

"Да, мы планируем, но это не так легко", - отметил Николя Мор, отвечая на вопрос, ожидает ли компания сохранения положительного результата продаж по итогам года, несмотря на падение в последние месяцы.

Так, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России упали в ноябре на 30,7%, до 26,4 тыс. шт., но в результатах за 11 месяцев текущего года сохраняется положительная динамика - продано 320,8 тыс. шт. (+6% к 2020 году).

Как отметил Мор, в 2021 году была очень хорошая первая половина года, вторая, напротив, стала для авторынка очень сложной в связи с глобальным кризисом поставок электронных компонентов, недостатком транспортных мощностей, низким уровнем складских запасов. В следующем году, по его словам, эта ситуация сохранится. "Первое полугодие будет достаточно сложным, вторая половина - лучше", - отметил он.