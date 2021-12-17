{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Федун заявил, что сделка ОПЕК+ будет нужна миру как минимум на ближайшие 20 лет

Сделка ОПЕК+ будет нужна миру как минимум на ближайшие 20 лет - Федун.

Новость дополняется

Теги
Россия
"Автоваз" рассчитывает сохранить положительный результат в продажах по итогам года
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России упали в ноябре на 30,7%
Читать полностью