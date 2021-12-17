В Приамурье в 2022 году начнется строительство крупного завода по производству стекла

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Крупный инвестор в 2022 году в Приамурье начнет строительство завода по производству высокопрочного стекла и архитектурных стеклопакетов для остекления фасадов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"Завод по производству высокопрочного стекла и архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления к 2026 году в Благовещенске возведет компания-инвестор ООО "Хоум мастер гласс". К строительству инвестор планирует приступить во второй половине следующего года после подготовки и оформления необходимой документации. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 400 млн рублей. Проект не имеет аналогов на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

По данным инвестора, завод будет производить закаленное и огнестойкое стекло, зеркала, а также стеклянные изолирующие изделия. Продукцию завода можно будет использовать при изготовлении световых фонарей витрин, рекламных щитов, ограждающих конструкций и других интерьерных решений. Также она подойдет для остекления высотных зданий, мансард, наклонных фасадов, автобусных остановок, киосков. На предприятии будет создано 50 рабочих мест, после запуска производства в течение 10 лет завод принесет в бюджет области почти 300 млн рублей.

"Рост стоимости строительных материалов в настоящее время является одной из ключевых проблем при возведении в регионе объектов различного масштаба. Создание нового завода по производству закаленного и огнестойкого стекла станет хорошим подспорьем для развития строительной отрасли в Приамурье. В первую очередь, это ускорит поставки изделий из стекла до ключевых стройплощадок. Также рассчитываем на удешевление стоимости продукции", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

Завод по производству светопрозрачных конструкций включен в областной перечень приоритетных инвестиционных проектов, что позволяет инвестору претендовать на получение мер господдержки со стороны правительства области - возможность подать заявки на компенсацию части затрат на строительство или иные расходы, связанные с производством, например, на приобретение нового оборудования, стоимость подключения объектов к электрическим и коммунальным сетям и другие.