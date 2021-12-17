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ФАС удовлетворила ходатайство "Роснефти" о привлечении к делам ММК и "Северстали"

Заседание по делу в отношении "Северстали" состоится 21 декабря, в отношении ММК - 22 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайства "Роснефти" и ССК "Звезда" о привлечении к делам по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении ММК и "Северстали". Об этом говорится в сообщении ФАС.

"В ФАС России прошли заседания комиссии по делам в отношении ПАО "ММК" и ПАО "Северсталь". Представители ПАО "Роснефть" и ССК "Звезда" подали ходатайства о приобретении статуса заинтересованных лиц, которые были удовлетворены", - говорится в сообщении.

Следующее заседание по делу в отношении "Северстали" состоится 21 декабря, в отношении ММК - 22 декабря, также сообщили в ФАС.

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