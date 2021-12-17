Российские фармкомпании рассказали о планах по разработкам на 2022 год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские фармкомпании намерены расширять линейки препаратов против коронавируса, а также инвестировать средства в борьбу с инфекциями и работу над другими лекарствами. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители отрасли. Например, "Герофарм" - лидер в области разработки и производства инсулинов и один из трех российских производителей вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" - рассматривает возможность разработки терапии для пациентов, перенесших COVID-19.

"В компании рассматривают возможность разработки терапии для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию и нуждается в реабилитации", - сообщили в "Герофарм".

В планы компании на 2022 году, в том числе, входит продолжение расширения портфеля препаратов в области эндокринологии. На текущий момент в разработке находятся четыре лекарственных средства, являющихся аналогами инсулина. Создать собственную вакцину от коронавируса "Герофарм" пока не планирует. По мнению компании, развитие в этом направлении нецелесообразно, так как рынок продуктов для вакцинопрофилактики COVID уже сформирован.

В то же время, биофармацевтические компании "Нанолек" и "Петровакс" уже объявили о возможности разработки собственных вакцин от COVID-19. Президент "Нанолек" Владимир Христенко рассказал, что компания прорабатывает концепт создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. "Петровакс", которая ранее сообщила о возможности создания собственной вакцины от коронавируса и комбовакцины от COVID-19 и гриппа, в настоящий момент рассматривает несколько проектов по разработке вакцин и в 2022 году и намерена усилить эту работу, отметили в компании.

Уже запустила в 2021 году клинические исследования собственной вакцины от коронавируса биотехнологическая компания "Биокад". Генеральный директор Дмитрий Морозов напомнил, что вакцина BCD-250, созданная на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора, в настоящий момент проходит первую фазу исследования. И в "Биокад", и в "Петровакс" сообщили, что опыт разработки вакцин будет применяться при создании других продуктов. По мнению Морозова, проделанная работа позволит подойти к другим возможным пандемиям с совершенно другим техническим уровнем подготовки.

ГК "Промомед" в 2022 году планирует продолжить создание эффективных препаратов для борьбы с инфекциями и усилить работу по выводу на рынок оригинальной продукции. Расширение линейки противовирусных и антибактериальных препаратов, в том числе от COVID-19, компания считает для себя приоритетным. Так, в ноябре 2021 году "Промомед" первой в России зарегистрировала инъекционную форму препарата от COVID-19 "Арепливир", ориентированную на использование в условиях стационарного лечения.

Разработка препаратов для терапии других заболеваний

Представители фармкомпаний отметили, что наряду с борьбой с COVID-19 продолжается работа по созданию и выводу на рынок оригинальных препаратов для лечения других заболеваний. Например, "Нанолек" намерена продолжить работу над первой отечественной вакциной от вируса папилломы человека. Вторая фаза клинического исследования препарата начнется весной 2022 году, а в 2024 году он может быть выведен на рынок и включен в национальный календарь прививок. "Промомед" планирует выпуск новых продуктов в сегментах ВИЧ, онкологии и неврологии. В текущем году компания завершила клинические исследования оригинального препарата для лечения неврологической патологии, регистрационное удостоверение на которое может быть получено в начале 2022 года.

"Биокад" в 2021 года объявила о нескольких разработках. В первую очередь, это препарат ANB-4 для генной терапии СМА, находящийся на стадии доклинических испытаний. В октябре был объявлен старт клинических исследований препарата для терапии детской нейробластомы. В стадии третьей фазы клинических исследований находится оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза.

"Биннофарм Групп" в 2022 года запустит единый R&D-центр, в котором будут разрабатываться препараты химического синтеза и биотехнологические лекарственные средства, рассказали в компании. В центре можно будет создавать в том числе продукты высокого класса токсичности, а также препараты, предназначенные для вывода не только на российский, но и на зарубежные рынки. Мощности R&D-центра позволят к 2025 году вывести на рынок более 100 лекарственных средств в области дерматологии, неврологии, гинекологии, педиатрии и других терапевтических групп. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб.

Объем инвестиций

Фармкомпании в 2021 году увеличили инвестиции в собственные разработки. Например, "Петровакс" в период пандемии - в 2020-2021 годах - увеличила общий объем инвестиций в R&D в 10 раз по сравнению с доковидным периодом (с 2018 года по 2019 год). В 2020-2021 годах компания вложила более 1 млрд руб. в исследования собственных оригинальных продуктов для борьбы с COVID-19. Объем собственных инвестиций "Биокад" в научно-исследовательские работы в текущем году составил более 6,5 млрд руб., более чем вдвое превысив показатель 2020 года. Объем инвестиций "Промомед" в 2021 году превысил показатель прошлого года в 2,5 раза. "Нанолек" направила на исследования в 2021 году свыше 220 млн руб. - на 35% больше, чем годом ранее.

"Фармасинтез" ежегодно инвестирует в собственные исследования свыше 500 млн руб., рассказали в компании. В текущем году разработчик был сконцентрирован на исследованиях препаратов для лечения сахарного диабета, туберкулеза, ВИЧ, гепатита, а также онко- и орфанных заболеваний. "Фармасинтез" работает над пятью инновационными препаратами, некоторые из них будут выведены на рынок уже через 3-5 лет. В целом вывод таких препаратов занимает не менее десяти лет и требует больших инвестиций. По мнению компании, в ближайшее время количество отечественных разработок на российском фармрынке может увеличиться, однако для дальнейшего развития инноваций в отрасли нужна поддержка государства.

"Емкость российского рынка недостаточна для того, чтобы инновационные проекты выглядели привлекательно. Если же разрабатывать препарат с намерением выйти сразу на экспортные рынки, особенно США и ЕС, то необходимы колоссальные финансовые вложения. Программа "Фарма-2030" может дать толчок развитию оригинальных российских препаратов", - подчеркнули в "Фармасинтезе".