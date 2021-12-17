"Нанолек" запустила производство "Ковивака" на своем заводе в Кирове

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" начала выпуск на своем заводе в Кирове вакцины от коронавируса "Ковивак", которую разработали специалисты Центра им. М. П. Чумакова РАН. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Нанолек" инвестировала в проект с "Ковиваком" 40 млн руб. в 2021 году. В компании оценивают данный проект как социальный, так как трудоемкость производства при заданных ценовых параметрах не позволяет окупить вложенные средства. Произведенные до конца года дозы вакцины отправятся к ее разработчику и заказчику - Центру им. М. П. Чумакова. Сейчас, запустив производство "Ковивака", "Нанолек" готова обеспечивать производство 10 млн доз в год.

"Таким образом, если понадобятся дополнительные мощности по розливу в РФ или станет возможным производство этой вакцины на экспорт, компания уже готова оперативно "подставить плечо", - подчеркнули в "Нанолек".

Ранее "Ковивак" производили только на одной площадке - в самом Центре им. М. П. Чумакова в Москве. После ее модернизации осенью 2021 год стало возможным увеличить объемы производства в 2-2,5 раза и выйти на загрузку 1 млн доз в месяц. Партнерство "Нанолек" с Центром им. М. П. Чумакова началось с создания совместного предприятия в 2019 году - компания является единственным в России производителем готовой формы для инактивированной вакцины против полиомиелита. В 2021 году продолжением партнерства стал проект по созданию второй площадки в РФ по производству "Ковивака". На заводе в Кировской области уже была готова линия для производства инактивированной вакцины. Чтобы производить "Ковивак", ее необходимо было оснастить дополнительным оборудованием и провести технологический трансфер, объяснили в компании.

О компании

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов - как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ, также компания производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других. Производство расположено в Оричевском районе Кировской области.