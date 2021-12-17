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Крупные отели горного кластера Сочи подняли цены на праздники в два раза

При этом, по словам директора департамента курортов и туризма города Светланы Батяйкиной, отели и гостиницы Сочи во время праздников будут загружены до 97%

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Цены на проживание в горном кластере Сочи в некоторых отелях сегмента 4-5 звезд выросли в два раза, сообщила в пятницу ТАСС директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина в ходе пресс-тура, организованного администрацией города.

"Самый высокий рост цен мы отмечаем в сегменте 4-5 звезд горного кластера. У некоторых [отелей] - в два раза. Это связано с праздниками", - сказала Батяйкина.

Она добавила, что рост цен отмечается у больших сетевых отелей. При этом отели и гостиницы Сочи в период новогодних праздников будут загружены до 97%.

"Загрузка отелей будет достигать в новогодние праздники и 95, и 97%. Сейчас средняя загрузка 73%, но рост начинается уже после 25 декабря", - сказала она.

Сочи ожидает более 250 тыс. гостей в период новогодних праздников, показатель сопоставим с рекордным 2020 годом. Зимний сезон в Сочи начался 1 декабря, с 3 декабря сезон катания открыт на Курорте Красная Поляна. С 25 декабря сезон катания начнется на курорте "Роза Хутор".

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