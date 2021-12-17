Песков сообщил, что Москва не ставит сроков по введению "Северного потока - 2"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Москва не ставит определенных сроков по введению газопровода "Северный поток - 2 ", это вопрос регулятора, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос исключительно регулятора", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя по просьбе СМИ информацию от Федерального сетевого агентства ФРГ о том, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года, представитель Кремля отметил: "Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет".

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.