Песков заявил, что Путин неоднократно высоко оценивал работу Набиуллиной и ЦБ РФ в целом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко ценит работу руководства Центробанка РФ, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и руководителя Центробанка [Эльвиры] Набиуллиной в частности", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об уровне доверия президента РФ к руководству Банка России.

Песков при этом подчеркнул, что "в Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения" относительно финансово-экономической политики.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты предположили, что Банк России на заседании в пятницу повысит ключевую ставку до 8,5% с 7,5% годовых. Несмотря на то, что начавшийся в марте 2021 года рост ставок повлиял на замедление роста потребительского кредитования, а граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах, ежемесячная инфляция пока не показала признаков устойчивого замедления. При этом неопределенность в отношении ее будущей динамики остается высокой. Повышение ставки до 8,5% годовых, как полагают эксперты, защитит рубль от обесценения и не допустит "надувания пузырей" на финансовых рынках.