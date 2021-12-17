Песков не исключил общения Путина с Маском

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кремль надеется, что российский рынок станет интересным для американского предпринимателя Илона Маска. В этом случае не исключено и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, визионерами, он регулярно с ними общается", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, заинтересован ли Путин в разговоре с Маском. Песков напомнил, что у российского лидера "есть регулярное, фактически ежегодное общение с предпринимателями - французами, немцами, с теми, кто широко представлен на российском рынке".

"Илон Маск на представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общения с президентом", - заметил пресс-секретарь.

Маск является основателем, исполнительным директором и главным инженером компании SpaceX, он также основной инвестор и гендиректор компании по производству электромобилей Tesla Motors. Несколько месяцев назад в публикации в Twitter Маск упомянул официальный аккаунт Кремля, пригласив Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse. Тогда Песков говорил, что такое предложение интересно Кремлю, однако общение не состоялось.