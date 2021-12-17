Мишустин видит перспективы наращивания сотрудничества РФ и Монголии в цифровой экономике

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Монголия имеют хорошие перспективы, чтобы наращивать экономическое сотрудничество, особенно в сфере цифровой и "зеленой" экономики. Такое мнение он высказал на переговорах с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Я убежден, что у нас есть все возможности и перспективы для наращивания взаимодействия в транспортной инфраструктуре и в сфере высоких технологий, цифровой и "зеленой" экономики", - сказал он.

По словам российского премьера, страны уделяют приоритетное внимание развитию торгово-экономического взаимодействия, реализации крупных совместных проектов в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды. "Мы восстановили товарооборот, сократившийся в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В январе - октябре он вырос на 22% по сравнению с 2020 годом до $1 млрд 430 млн", - сказал Мишустин.