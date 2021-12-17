Мишустин: работа ЕАЭС и Монголии поможет созданию Большого евразийского партнерства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Развитие сотрудничества Евразийского экономического союза и Монголии подтолкнет к созданию Большого евразийского партнерства. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Хотел бы особо отметить важность укрепления взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии. Эта совместная работа откроет новые возможности для торговых обменов, создаст благоприятные условия для запуска перспективных проектов в самых различных областях и будет, конечно, способствовать продвижению инициативы президента России Владимира Владимировича Путина о создании Большого евразийского партнерства", - заявил премьер РФ.

Мишустин напомнил, что страны совместно борются с коронавирусной инфекцией. По его словам, РФ поставила в Монголию около 5,5 тыс. тест-систем, 142 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". "И конечно, уделяем большое внимание сотрудничеству в области науки, образования. Российские высшие учебные заведения закончили свыше 65 тыс. монгольских друзей", - добавил он.

Премьер РФ приветствовал внимательное отношение руководства Монголии к русскому языку. "Его преподавание в школах начиная с седьмого класса обязательно, и мы видим в этом добрый знак преемственности в развитии дружеских российско-монгольских отношений", - отметил глава российского кабмина.