Эксперт: оборотные штрафы за выбросы заставят компании вкладываться в экологию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Введение оборотных штрафов и ограничений на дивиденды для компаний, нарушающих экологическое законодательство, заставит их вкладываться в природоохранные мероприятия на производстве. Такое мнение выразил ТАСС в пятницу директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства во вторник предложил продумать варианты санкций для предприятий, нарушающих экологические требования, в том числе подумать об оборотных штрафах и дивидендных ограничениях.

"Полностью поддерживаем эти предложения. Пожалуй, это единственный способ заставить компании вкладываться в экологизацию производства. Руководство тех или иных предприятий - директора, главные инженеры - это, по сути, наемные работники, они не обладают оборотными средствами без решения совета директоров и без решения собственников. Поэтому нужно понуждать (собственников - прим. ТАСС) экологизировать производство", - сообщил Пукалов, добавив, что введение таких штрафов и ограничений будет "бить не по работникам, а по собственникам".

Также Пукалов считает, что необходимо расширять полномочия Росприроднадзора. "Работники МЧС в случае аварии, пожара на предприятии входят туда незамедлительно. Аварийные выбросы загрязняющих веществ с предприятий - по сути, являются химическим пожаром. Работники Росприроднадзора тоже должны иметь право войти на территорию предприятия, без трехдневного согласования с прокуратурой, и отобрать пробы на источнике выбросов", - сказал Пукалов. Кроме того, экологи считают, что необходимо расширять сеть общественного мониторинга. "На их жалобы (активистов и экологов-волонтеров - прим. ТАСС) контролирующие органы должны реагировать в любое время суток", - подчеркнул он.

"Зеленый патруль" - общероссийская общественная организация, созданная в 2004 году. Организация занимается экологическим мониторингом, лабораторными и полевыми исследованиями, независимыми экологическими экспертизами и выявлением нарушений природоохранного законодательства.