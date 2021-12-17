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Правление "Газпрома" одобрило стратегию цифровой трансформации до 2026 года

Реализация стратегии "Газпрома" будет обеспечиваться преимущественно отечественными решениями

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правление "Газпрома" одобрило стратегию цифровой трансформации группы "Газпром" на 2022-2026 годы. Цифровизация позволит более эффективно управлять бизнес-процессами добычи, транспортировки, хранения и распределения углеводородов, сообщает компания.

"Стратегия цифровой трансформации направлена на дальнейшее повышение гибкости управления бизнесом, создание новых направлений для его развития, а также рост эффективности и безопасности производства", - отметили в "Газпроме".

Отмечено, что реализация стратегии "Газпрома" будет обеспечиваться преимущественно отечественными решениями.

Вопрос о проекте стратегии цифровой трансформации в дальнейшем будет внесен на рассмотрение совета директоров компании.

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