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Кремль отреагирует, если правила медобследования вызовут проблемы для иностранного бизнеса

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кремль может отреагировать, если возникнут проблемы с работой иностранцев в России после введения для них дополнительного медицинского обследования. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что власти выступают за создание максимально комфортных условий для иностранного бизнеса.

"Президент [РФ Владимир Путин] выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов здесь, для иностранных инвесторов, иностранных специалистов. Президент много делает для этого, много делает для этого и правительство", - указал представитель Кремля.

Говоря о введении дополнительного медобследования в РФ для зарубежных специалистов, Песков указал, что "есть определенные правила". "Здесь, конечно, очень важно, чтобы их можно было легко реализовать, чтобы для этого были обеспечены все необходимые условия", - отметил представитель Кремля, добавив, что "это задача и функция миграционных властей". "Если с этим будут возникать какие-то проблемы, то соответственно будем реагировать", - пообещал пресс-секретарь президента.

Он повторил, что "основная задача - это создавать максимально комфортные условия для работы бизнеса и для работы специалистов и российских, и иностранных". "В разных странах существуют разные правила, аналогичные правила применяются в достаточно большом количестве стран, если вы там каким-то образом легализуетесь. Здесь (в России - прим. ТАСС) - такие правила, но если какие-то проблемы будут возникать, конечно же, мы на них будем реагировать", - заверил Песков.

В конце декабря в РФ должен вступить в силу закон, по которому для иностранцев, прибывающих на работу в РФ, устанавливается обязанность проходить медосмотры, в том числе по выявлению ВИЧ и других заболеваний.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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