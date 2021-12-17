Кремль отреагирует, если правила медобследования вызовут проблемы для иностранного бизнеса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кремль может отреагировать, если возникнут проблемы с работой иностранцев в России после введения для них дополнительного медицинского обследования. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что власти выступают за создание максимально комфортных условий для иностранного бизнеса.

"Президент [РФ Владимир Путин] выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов здесь, для иностранных инвесторов, иностранных специалистов. Президент много делает для этого, много делает для этого и правительство", - указал представитель Кремля.

Говоря о введении дополнительного медобследования в РФ для зарубежных специалистов, Песков указал, что "есть определенные правила". "Здесь, конечно, очень важно, чтобы их можно было легко реализовать, чтобы для этого были обеспечены все необходимые условия", - отметил представитель Кремля, добавив, что "это задача и функция миграционных властей". "Если с этим будут возникать какие-то проблемы, то соответственно будем реагировать", - пообещал пресс-секретарь президента.

Он повторил, что "основная задача - это создавать максимально комфортные условия для работы бизнеса и для работы специалистов и российских, и иностранных". "В разных странах существуют разные правила, аналогичные правила применяются в достаточно большом количестве стран, если вы там каким-то образом легализуетесь. Здесь (в России - прим. ТАСС) - такие правила, но если какие-то проблемы будут возникать, конечно же, мы на них будем реагировать", - заверил Песков.

В конце декабря в РФ должен вступить в силу закон, по которому для иностранцев, прибывающих на работу в РФ, устанавливается обязанность проходить медосмотры, в том числе по выявлению ВИЧ и других заболеваний.