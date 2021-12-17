ЦБ: финансовые пирамиды переориентировались на вложения через криптовалюты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Многие финансовые пирамиды, чтобы избежать ответственности, принимают вложения через криптовалюту, сообщил в видео-выпуске Tinkoff Private Talks директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Сейчас многие пирамиды, стремясь избежать дополнительно ответственности, как раз принимают деньги исключительно через криптовалюту, вложения в пирамиды принимаются через криптовалюту, а не через фиатные деньги", - сказал Лях, отметив также в числе опасностей, связанных с криптовалютой, простоту манипулирования ею.

По словам Ляха, поскольку рынок криптовалют не регулируется - никто не расследует манипуляции на нем, соответственно, любые подобные действия остаются безнаказанными. "На территории России нет криптовалютных бирж, то, что люди торгуют, - они торгуют за рубежом. Тут тоже надо понимать, что опасность этих действий высока", - добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЦБ может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством транзакций, которые могут быть использованы для "отмывания" денег или финансирования терроризма. ЦБ, по информации Reuters, ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете криптовалют как инструмента для инвестиций. Если законодатели примут разрабатываемый регулятором проект, он может коснуться всех новых покупок криптоактивов, кроме тех, которые были приобретены в прошлом. По словам одного из источников, позиция регулятора в настоящий момент заключается в "полном неприятии" всех криптовалют. В ЦБ в свою очередь прокомментировали, что готовят отчет, где будет озвучена позиция по данному вопросу, и отказались раскрывать детали предполагаемого проекта.

В июне 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования.