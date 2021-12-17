Премьер Украины не согласился с заявлением СБУ о кризисе в энергетике

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил в пятницу депутатов Верховной рады, что запасов газа в стране достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Что касается запасов газа, их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы, правительством принимаются в оперативном порядке", - ответил Шмыгаль на требование депутатов прокомментировать письмо Службы безопасности (СБУ) на его имя с предупреждением о кризисе в энергетике.

Глава правительства также заверил, что проблема с углем решена. "Что касается наличия угля, на сегодня баланс позитивный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц. С углем на сегодня проблема, по информации министерства энергетики, решена", - заявил Шмыгаль. При этом он заверил, что "до завершения отопительного сезона тарифы на газ, на тепло, электроэнергию меняться не будут".

В четверг издание "Зеркало недели" сообщило, что СБУ предупредила правительство страны об угрозе остановки из-за низких запасов угля теплоэлектростанций (ТЭС), обеспечивающих отопление целых регионов. По данным СБУ, из-за того, что не были приняты меры по накоплению угля на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей, на них осталось 486,2 тыс. тонн угля при том, что плановый объем накопленных запасов должен составлять 2 632,7 тыс. тонн. Дефицит, таким образом, достигает 2 146,5 тыс. тонн, "что свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", говорится в отчете СБУ. СБУ предупреждает правительство Украины, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства.