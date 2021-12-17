{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Динамика ключевой ставки Центробанка
Обновлено 

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это максимум с 2017 года

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 1 п.п., до 8,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года.

На эту тему
Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка
Главная цифра в экономике.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечается в сообщении.

ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - указывает регулятор.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
Годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до рекордных 4,9%
Одним из драйверов инфляции мог стать фонд восстановления экономики Евросоюза "ЕС нового поколения" объемом в €750 млрд, распределение средств из которого Брюссель начал в 2021 году
Читать полностью