ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это максимум с 2017 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 1 п.п., до 8,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечается в сообщении.

ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - указывает регулятор.