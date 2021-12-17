Годовая инфляция в России на 13 декабря составила 8,1%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по состоянию на 13 декабря 2021 года составила 8,1%, следует из сообщения Банка России.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре - ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен - максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор не стал уточнять прогноз по инфляции на текущий год, указав что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.